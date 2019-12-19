Комітет аграрної політики вже розглянув 200 правок з 2300 до законопроєкту про земельну реформу

Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні в середу розглянув понад 200 правок з 2,3 тис. до законопроекту до другого читання №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Близько 200 правок (розглянули вчора на комітеті - ред.), сьогодні з 8:00 ще правки проходили, тому точну цифру назвати не можу", - сказав народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Костюк в четвер.

Він уточнив, що загалом до законопроекту надійшло 4,7 тис. правок, проте багато з них надходили від одних і тих самих депутатів і були схожими за змістом, тому їх об'єднали.

"Наприклад, якщо один депутат вносить 200 поправок про обмеження максимальної площі земель в одних руках 20 тис. га, текст ідентичний, автор той самий, - це не що інше, як законодавчий спам, щоб заблокувати роботу парламенту. Логічно ці правки об'єднати, що і зробив комітет своїм рішенням більшістю голосів. Тому їх залишилося трохи більше ніж 2,3 тис.", - сказав Костюк.

За словами депутата, одна з перших підтриманих правок (№4) стосувалася заборони продажу сільгоспземель іноземцям.

Нагадуємо:



18 грудня лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" не буде винесено на розгляд Верховної Ради до кінця поточного року.

Президент Володимир Зеленський запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів.



Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що дискусії з питання концентрації землі сільськогосподарського призначення в одних руках ведуться навколо 50 тисяч гектар, що в чотири рази нижче ніж в законопроекті №2178-10 прийнятому в першому читанні.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить законопроєкт про запуск ринку землі сільгосппризначення.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що земельну реформу треба впроваджувати якомога раніше, адже зняття мораторію на продаж може принести близько 9 мільярдів гривень за 3 місяці.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

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