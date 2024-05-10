Український експорт з чорноморських портів сягнув 45 мільйонів тонн: чию продукцію переважно вивозили

За майже 9 місяців функціонування "Українського морського коридору" майже 1600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

"Переважно це продукція українських аграріїв для світових продовольчих ринків. Україна попри все залишається топ експортером агропродукції та гарантом продовольчої безпеки. 38 країн світу отримали понад 30 млн тонн продукції українських аграріїв", - йдеться у повідомленні.

На шляху до портів перебуває ще 108 суден, які експортують понад 3 млн тонн вантажів.

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Нагадаємо:

"Укрзалізниця" від початку року перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт. Так, за січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи влітку минулого року 1 300 суден скористалися тимчасовим морським маршрутом, створеним Україною та міжнародними партнерами.

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