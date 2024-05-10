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Попит на автобуси в Україні стрімко зменшується

П'ятниця, 10 травня 2024, 09:57 - Артур Крижний

У квітні український автопарк поповнили 104 автобуси (вкл. мікроавтобуси), що на 35% менше, ніж торік та на 29% менше за показник попереднього місяця.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром". 

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.

В частині нових автотранспортних засобів найчастіше у минулому місяці реєстрували:

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  • ZAZ – 17 од.;
  • ATAMAN – 15 од.;
  • ETALON – 10 од.

Серед вживаних:

  • MERCEDES-BENZ – 18 од.;
  • MAN – 6 од.;
  • VAN HOOL – 5 од.

Всього з початку року на свої перші в Україні маршрути вийшли 600 автобусів (-23% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових – 367 од. (-27%); вживаних – 233 од. (-15%).

Нагадаємо:

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У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1049 авто. Порівняно з квітнем минулого року реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились на 13%.

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Економічна правда
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