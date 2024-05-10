Попит на автобуси в Україні стрімко зменшується
П'ятниця, 10 травня 2024, 09:57 -
У квітні український автопарк поповнили 104 автобуси (вкл. мікроавтобуси), що на 35% менше, ніж торік та на 29% менше за показник попереднього місяця.
Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.
В частині нових автотранспортних засобів найчастіше у минулому місяці реєстрували:
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- ZAZ – 17 од.;
- ATAMAN – 15 од.;
- ETALON – 10 од.
Серед вживаних:
- MERCEDES-BENZ – 18 од.;
- MAN – 6 од.;
- VAN HOOL – 5 од.
Всього з початку року на свої перші в Україні маршрути вийшли 600 автобусів (-23% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових – 367 од. (-27%); вживаних – 233 од. (-15%).
Нагадаємо:
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У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1049 авто. Порівняно з квітнем минулого року реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились на 13%.
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