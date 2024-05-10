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У Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу: о котрій почнуть діяти графіки

П'ятниця, 10 травня 2024, 12:57 - Артур Крижний

З 18:00 до 7:00 наступного дня у Києві запровадять графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості. Все через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

"Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так з 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору", - йдеться у повідомленні.

Так зазначили, що для побутових споживачів обмеження не застосовуються.

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"Але мешканці Києва мають бути свідомими і самостійно економити електроенергію! Особливо у вечірні пікові години навантаження", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

У п'ятницю графіки обмеження електропостачання для промисловості будуть діяти з 18:00 до 7:00 ранку наступного дня (13 годин). 

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