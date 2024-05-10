У Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу: о котрій почнуть діяти графіки
З 18:00 до 7:00 наступного дня у Києві запровадять графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості. Все через складну ситуацію в енергосистемі.
Про це повідомляє пресслужба КМВА.
"Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так з 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору", - йдеться у повідомленні.
Так зазначили, що для побутових споживачів обмеження не застосовуються.
"Але мешканці Києва мають бути свідомими і самостійно економити електроенергію! Особливо у вечірні пікові години навантаження", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо:
У п'ятницю графіки обмеження електропостачання для промисловості будуть діяти з 18:00 до 7:00 ранку наступного дня (13 годин).