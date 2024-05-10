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В Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ

П'ятниця, 10 травня 2024, 09:24 - Українська правда
 

У ніч на п'ятницю в Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ "Перший завод".

Джерело: російські ЗМІ з посиланням на місцевих жителів, Astra, The Moscow Times

Деталі: Кілька потужних вибухів пролунали в Дзержинському районі Калузької області.

За словами місцевих мешканців, були чутні характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого почалася пожежа в районі НПЗ.

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Окрім цього, у Підмосков’ї був збитий безпілотник, що летів у напрямку столиці Росії, повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Ще три безпілотники нібито були знищені у Брянській області.

Доповнено: Провладні пропагандиські російські ЗМІ підтвердили, що на території НПЗ "Перший завод" у Калузькій області через падіння безпілотника виникла пожежа. 

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Ніхто не постраждав, горять три ємності з дизпаливом та ємність з мазутом.

Близько 7.00 губернатор регіону Владислав Шапша повідомив, що пожежу на НПЗ ліквідовано і постраждалих немає.

Передісторія: 

  • У ніч на 15 березня цей НПЗ у Калузькій області вже був атакований дронами. Тоді на на підприємстві сталася пожежа та було пошкоджено обладнання.

Українська правда.

НПЗ війна РФ
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