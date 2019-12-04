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Земельна реформа принесе 9 мільярдів за 3 місяці, зволікати не можна — Милованов

Середа, 4 грудня 2019, 15:32

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що земельну реформу треба впроваджувати якомога раніше, адже зняття мораторію на продаж може принести близько 9 мільярдів гривень за 3 місяці.

Про це він повідомив під час виступу в парламенті.

"На сьогодні додана вартість з гектару в Україні в 2 рази менше, ніж в Польщі. Нормальна робота ринку принесе лише за 3 місяці наступного близько 9 млрд грн росту ВВП, що складе близько 0,23% до дзеркального зростання.

 У 2021 році таке зростання очікується на рівні 30 млрд грн і відповідно 0,83% зростання ВВП", - підкреслив він.

Також Мілованов сказав, що уряд вже затвердив порядок кредитування малих фермерів.

Нагадаємо:

Голова фракції Слуга Народа Давід Арахамія заявив, що Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала  в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський,  буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

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Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Економічна правда

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