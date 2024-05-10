Уряд передав функції затвердження списків заброньованих від Генштабу до Міноборони

Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних, передавши функції з погодження списків заброньованих від Генерального штабу до Міністерства оборони.

Про це йдеться в постанові уряду № 520 від 8 травня 2024 року.

Відповідно до нових змін центральні органи виконавчої влади після перевірки списків заброньованих від підприємств подаватимуть їх на погодження до Міноборони. Раніше функція погодження списків заброньованих належала Генерального штабу.

Раніше повідомлялось, що у Верховній Раді продовжують розробляти нову модель бронювання працівників, попри те що комітет з питань нацбезпеки під час розгляду законопроєкту №10449 про мобілізацію відхилив усі правки на цю тему.

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Нагадуємо:

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що влада буде враховувати побажання представників бізнесу у питанні бронювання у новому законі про мобілізацію.

У січні повідомлялось, що Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачатиме новий підхід до бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, пропонується ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

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Раніше повідомлялось, що Офіс президента, Кабінет Міністрів та народні депутати розглядають оновлення механізму мобілізації, яке полягатиме в бронюванні військовозобов’язаних, які сплачують певну суму податків.

На початку березня стало відомо, що Кабінет Міністрів України напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені комітетом Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.