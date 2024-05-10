Енергетики вдвічі збільшили час дії обмежень електроенергії для промисловості: як довго триватимуть

У п'ятницю графіки обмеження електропостачання для промисловості будуть діяти з 18:00 до 7:00 ранку наступного дня (13 годин).

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас у четвер було заплановано, що графіки обмеження споживання для промисловості діятимуть 5 годин (з 18:00 до 23:00). Втім, того ж дня Диспетчерський центр "Укренерго", через відсутність імпорту електроенергії в нічні години, був вимушений подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості до 07:00 ранку 10 травня.

"Сьогодні також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 наступного дня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Крім того, в енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії.

Нагадаємо:

Через дефіцит в енергосистемі в Києві зменшать яскравість усіх ліхтарів у місті.

Реклама:

Мінімізація вечірнього освітлення, яку застосувала військова адміністрація Києва через дефіцит електроенергії, дасть змогу досягти загальної економії у 20%.