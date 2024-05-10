OpenAI наступного тижня планує представити пошуковик на основі ШІ – Reuters 

Компанія OpenAI планує анонсувати свій пошуковик на основі штучного інтелекту в понеділок 13 травня, підвищуючи ставки в конкурентній боротьбі з Google.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що раніше повідомлялось про роботу OpenAI над власним пошуковиком, який потенційно може конкурувати з Google та Perplexity, ще одним пошуковим стартапом зі ШІ.

Пошуковий продукт OpenAI є розширенням флагманського продукту ChatGPT і дозволяє ChatGPT отримувати інформацію напряму з Інтернету.

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"Оглядачі вже давно називають ChatGPT альтернативою для збору інформації в Інтернеті, хоча йому важко надавати точну інформацію в режимі реального часу з Мережі. Раніше OpenAI інтегрувала його з Bing від Microsoft для платних передплатників", – йдеться в повідомленні.

Крім того, стартап Perplexity, який оцінюється в 1 млрд доларів, був заснований колишнім дослідником OpenAI і набув популярності завдяки інтерфейсу пошуку на основі ШІ, який показує цитати в результатах і зображеннях, а також текст у відповідях. Згідно з січневою публікацією в блозі стартапу, він має 10 млн активних користувачів щомісяця.

Додається, що попередня спроба внести в ChatGPT оновлену і реальну інформацію, так звані плагіни ChatGPT, була припинена в квітні, згідно з повідомленням довідкового центру на сайті OpenAI.

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Економічна правда.





















