У двох регіонах після російських атак найскладніша ситуація з енергетикою – YASNO

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Енергосистема двох областей – Харківської та Дніпропетровської – зазнала найбільших руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Про це розповів генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в етері Радіо Свобода.

Він зазначив, що наразі на Харківщини енергетики не мають змоги забезпечити 100% споживачів через російські обстріли, які призвели до пошкодження енергетичних об’єктів.

"У нас є два регіони, які страждають найбільше. Перше – це Харків. Ми маємо там мережеві обмеження. Це означає, що не можна подати електроенергію, яка є там на інші частини України, якщо так можна сказати, в саме місто через мережеві обмеження. І там на кожну годину десь 200-250 тисяч людей перебувають без світла", – пояснив Коваленко.

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За його словами, локальний оператор мереж намагається збалансувати електропостачання, але на 100% на кожну годину неможливо заживити кожного з споживачів.

Крім Харківщини, значні проблеми з енергопостачанням є на Дніпропетровщині. Після масованих обстрілів енергооб’єктів від березня в області діють обмеження для промислових споживачів.

Нагадаємо:

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У п'ятницю, 10 травня, графіки обмеження електропостачання для промисловості будуть діяти з 18:00 до 7:00 ранку наступного дня (13 годин).