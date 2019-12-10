Концентрація землі в одних руках може зменшитися в 4 рази – Разумков

Дискусії з питання концентрації землі сільськогосподарського призначення в одних руках ведуться навколо 50 тисяч гектар, що в чотири рази нижче ніж в законопроекті №2178-10 прийнятому в першому читанні.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, в інтерв'ю UA: Житомир.

"Питання, яке неоднозначно сприймалося українським суспільством, - це питання концентрації землі в одних руках, і між першим і другим читанням ця цифра буде істотно зменшена. Назвати точну цифру не можу, але дискусія ведеться близько 50 тис. га в одні руки - це більш ніж в 4 рази менше від тієї позиції, яка була запропонована", - сказав він.

Також спікер ВР заявив, що референдум про дозвіл купівлі іноземцями с/г земель пройде після прийняття відповідного законопроекту в наступному році, а інформація про те що референдум повинен був пройти між першим і другим читанням закону про зняття мораторію - не відповідає дійсності.

"Спочатку повинні прийняти законопроект щодо референдуму, сам же референдум буде проходити тільки після прийняття закону про землю", - зазначив Разумков

Нагадаємо:

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков позитивно оцінив підтримку закону про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення у першому читанні та анонсував можливе прийняття закону до кінця року.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить законопроєкт про запуск ринку землі сільгосппризначення.

Голова фракції Слуга Народа Давід Арахамія заявив, що Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

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Економічна правда