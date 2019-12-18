Законопроєкт про ринок землі до кінця року не розглядатиметься —Тимошенко

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" не буде винесено на розгляд Верховної Ради до кінця поточного року.

Про це вона сказала у коментарі журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".



"Ще вчора вони планували в четвер за прискореною процедурою ухвалити закон про продаж землі, але сьогодні ситуація змінилася докорінно. Люди, які приїхали на мітинг під Верховну Раду вчора, змусили "слуг народу" виконувати регламент", - зазначила Тимошенко.

За її словами, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у середу вранці на зборах з головами фракцій пообіцяв усім парламентським політичним силам і об'єднанням діяти згідно з регламентом і за процедурою розглянути на засіданні комітету всі правки до законопроєкту.



"Це 4,5 тисячі правок, які одна за одною будуть розглянуті в комітеті. Це означає, що до Нового року вони не розглядатимуть цей закон про землю", - заявила Тимошенко.

Водночас член комітету ВР з питань агарної та земельної політики Вадим Івченко (фракція "Батьківщина") заявив, що нардепи у середу тільки починатимуть розглядати цей законопроект.



"Ми ще жодного разу не розглядали жодну з правок, не голосували, їх не обговорювали. Тільки коли розгляне комітет, буде розгляд протягом 10 днів депутатами, а потім розгляд на пленарному засіданні (у другому читанні)", - сказав він.



Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів.



Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що дискусії з питання концентрації землі сільськогосподарського призначення в одних руках ведуться навколо 50 тисяч гектар, що в чотири рази нижче ніж в законопроекті №2178-10 прийнятому в першому читанні.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить законопроєкт про запуск ринку землі сільгосппризначення.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що земельну реформу треба впроваджувати якомога раніше, адже зняття мораторію на продаж може принести близько 9 мільярдів гривень за 3 місяці.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

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Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"