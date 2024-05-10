У 2024 році попит на землю та нерухомість зріс у 1,5 раза

Кількість угод про відчуження землі оформлені нотаріусами за перший квартал цього року зросла до 185 тисяч, що на Це на 56% більше, ніж за аналогічний період минулоріч, та на третину більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Загалом українці почали активніше купувати та продавати земельні ділянки, а також нерухомість у першому кварталі 2024 року

Згідно з даними Єдиного реєстру нотаріальних бланків Мін'юсту за перші три місяці 2024 року оформили понад 185 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки. Це на 36,4% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Також відчужень іншої нерухомості побільшало на 55% — проте це все ще менше, ніж у 2021 році.

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"У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю. Зокрема, 185 тисяч договорів про відчуження землі оформили нотаріуси за перший квартал 2024 року. Це на 56% більше, ніж у аналогічний період минулоріч: тоді нотаріуси посвідчили майже 119 тисяч таких бланків", – йдеться в повідомленні.

Водночас відчужень іншої нерухомості, окрім землі, цьогоріч побільшало у півтора раза. Так, за перший квартал цього року нотаріуси посвідчили понад 181 тисячу таких бланків. До порівняння, за той самий період торік таких угод було майже 117 тисяч.

Проте це все ще на 16% менше, ніж до початку повномасштабної: тоді для відчуження землі було використано трохи більше як 216 тисяч бланків.

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В Опендатабот пояснюють, що на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.

Нагадаємо:

В Україні 54% житлових комплексів, що наразі будуються, мають судові процеси щодо земельних ділянок, з яких частина забудовників не подовжити оренду землі, де триває будівництво.

Економічна правда