Комитет аграрной политики уже рассмотрел 200 поправок с 2300 к законопроекту о земельной реформе

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании в среду рассмотрел более 200 поправок из 2,3 тысяч. к законопроекту ко второму чтению №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Около 200 поправок (рассмотрели вчера на комитете - ред.), Сегодня с 8:00 еще правки проходили, поэтому точную цифру назвать не могу", - сказал народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Костюк в четверг.

Он уточнил, что всего к законопроекту поступило 4,7 тыс. поправок, однако многие из них поступали от одних и тех же депутатов и были похожи по содержанию, поэтому их объединили.

"Например, если один депутат вносит 200 поправок об ограничении максимальной площади земель в одних руках 20 тыс. га, текст идентичен, автор тот же, - это не что иное, как законодательный спам, чтобы заблокировать работу парламента.

Логично эти правки объединить , что и сделал комитет своим решением большинством голосов. Поэтому их осталось чуть более 2,3 тыс.", - сказал Костюк.

По словам депутата, один из первых поддержанных поправок (№4) касалась запрета продажи сельхозземель иностранцам.



Напомним:

18 декабря лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" не будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады до конца текущего года.

Президент Владимир Зеленский предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тысяч гектар, что в четыре раза ниже чем в законопроекте №2178-10 принятом в первом чтении.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Верховная Рада до Нового года примет законопроект о запуске рынка земли сельхозназначения.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривень за 3 месяца.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



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