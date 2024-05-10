ОПЕК припинить публікувати розрахунок світового попиту на власну нафту – Reuters

фото: getty images

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) припинить публікувати розрахунок світового попиту на власну нафту у своєму щомісячному звіті, зосередившись на прогнозах попиту на нафту з боку ширшої групи ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відповідна зміна відображає довготривалу співпрацю між членами ОПЕК та ширшого угрупування щодо прийняття колективних рішень про постачання нафти.

Віденський секретаріат ОПЕК у своїх щомісячних звітах публікує оцінку попиту на нафту ОПЕК. Аналітики і трейдери стежать за цим показником як за індикатором міцності нафтового ринку.

Реклама:

Видання з посиланням на власні джерела, стверджує що з цього місяця ОПЕК буде давати тільки оцінку попиту на нафту з боку ОПЕК+, до якої входять 12 членів ОПЕК і ще 10 країн, з яких Росія є найбільшим виробником.

"Попит на нафту з боку ширшої групи зараз є більш актуальним, оскільки на сьогодні ОПЕК+ є основою для співпраці на нафтовому ринку", – йдеться в повідомленні.

Заснована в 1960 році, ОПЕК має своєю головною метою "координацію та уніфікацію нафтової політики країн-членів", згідно з її статутом. Члени організації призначають посадових осіб до ради керуючих та інших комітетів.

Реклама:

Додається, що ОПЕК+, не маючи постійної штаб-квартири, є менш формальним альянсом, що дозволяє країнам, які не бажають приєднуватися до ОПЕК, продовжувати співпрацювати з нею.

Нагадаємо:

Група країн-експортерів нафти ОПЕК та їх союзники ще не почали офіційні переговори про продовження добровільного скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу після червня, але можуть продовжити скорочення, якщо попит не відновиться.