Всі розділи
Укр / Рус

Нафта сягнула тижневого максимуму через зростання попиту та занепокоєння на Близькому Сході

П'ятниця, 10 травня 2024, 09:00 - Артур Крижний

Нафта виросла в п'ятницю, досягнувши тижневого максимуму, оскільки дані цього тижня з США і Китаю вказали на зростання попиту, а занепокоєння навколо війни в Газі підтримало ціни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 58 центів, або на 0,6%, до $84,41 за барель. Тижневий приріст очікується на 1,7%. 

Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 58 центів, або на 0,7%, до $79,84, що означає тижневий приріст на 2,2%.

Реклама:

Падіння запасів нафти в США, викликане збільшенням обсягів переробки на нафтопереробних заводах. Крім того, імпорт нафти в Китай у квітні був вищим, ніж в минулому році, що свідчить про поліпшення торговельної активності. 

Тим часом, переговори про припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС не принесли жодних результатів, зберігаючи занепокоєння щодо потенційних перебоїв з постачанням на Близькому Сході.

Економічна правда.

Реклама:
нафта ціни
Реклама:
Матеріали за темою
У РФ заявляють про атаку українських БпЛА на нафтобазу 9 травня 2024, 10:22
Українські дрони чи західні санкції. Хто сильніше б'є по російській нафтовій галузі? 9 травня 2024, 09:30
Ціни на нафту зросли через скорочення запасів у США та збільшення попиту 9 травня 2024, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті