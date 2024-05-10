Нафта сягнула тижневого максимуму через зростання попиту та занепокоєння на Близькому Сході

Нафта виросла в п'ятницю, досягнувши тижневого максимуму, оскільки дані цього тижня з США і Китаю вказали на зростання попиту, а занепокоєння навколо війни в Газі підтримало ціни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 58 центів, або на 0,6%, до $84,41 за барель. Тижневий приріст очікується на 1,7%.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 58 центів, або на 0,7%, до $79,84, що означає тижневий приріст на 2,2%.

Реклама:

Падіння запасів нафти в США, викликане збільшенням обсягів переробки на нафтопереробних заводах. Крім того, імпорт нафти в Китай у квітні був вищим, ніж в минулому році, що свідчить про поліпшення торговельної активності.

Тим часом, переговори про припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС не принесли жодних результатів, зберігаючи занепокоєння щодо потенційних перебоїв з постачанням на Близькому Сході.

Економічна правда.

Реклама: