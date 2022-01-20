"Прозорро.Продажі" виставила на аукціон 3 тисячі земельних ділянок

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Станом на 19 січня у системі "Прозорро.Продажі" оголошено 3010 земельних аукціонів.

Про це повідомляє пресслужба Міністертсва аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що оголошено 1975 аукціонів із оренди землі та 1035 – із її відчуження.

Загальна площа земельних ділянок, які пропонуються до здачі в оренду, становить 14 537 га, їх вартість сягає 71 млн грн. На продаж виставлено 1 609 га із загальною вартістю всіх лотів у 877 млн грн.

У Мінагрополітики зауважують, що продають приватні землі с/г призначення або землі не с/г призначення. Наразі продаж земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності відповідно до Земельного кодексу заборонений.

У п’ятірку областей з найвищою стартовою вартістю лотів із оренди увійшли Одеська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська та Волинська області. Під продаж найдорожча земля на Львівщині, Київщині, Закарпатті, на Одещині, Харківщині.

У системі також оголошено 2166 аукціонів із оренди та продажу суто с/г землі (1571 – із оренди та 592 – з продажу). Це 72% від усіх земельних аукціонів у системі. Загальна вартість таких лотів – 247 млн грн (30 млн грн – аукціони з оренди землі, 217 млн грн – із її продажу). Загальна площа земельних ділянок, що виставлені на торги, – 13 788 га (13 453 га з оренди та 1 335 га – з відчуження землі).

За інформацією Мінагрополітики, зростання ціни на торгах становить 203%. При цьому зростання ціни за землями саме с/г призначення за вже завершеними електронними торгами перевищує 400%. Наразі успішно відбулися 855 земельних торгів, а повністю завершено 453 земельних торгів.

Перші земельні аукціони в системі Prozorro.Продажі стартували 8 листопада 2021 року.

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Економічна правда