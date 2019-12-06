Ринок землі: Арахамія сумнівається в ухваленні законопроєкту до кінця року

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить законопроєкт про зауск ринку землі сільгосппризначення.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Така мета у нас - почати землю розглядати до Нового року, але враховуючи те, що кількість поправок збільшується щодня, учора-позавчора було 3900, а сьогодні вже 4400, а я так прогнозую, що буде до 6 тисяч правок", - заявив Арахамія та додав, що парламент навряд чи до 1 січня 2020 року ухвалить цей законопроєкт.

Він також зазначив, що опозиційні сили у Верховній Раді не хочуть, щоб цей законопроєкт розглядали.

За словами Арахамії, профільному комітету ще потрібен час, щоб усі правки розглянути та звести їх у порівняльну таблицю.



Нагадаємо:

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков позитивно оцінив підтримку закону про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення у першому читанні та анонсував можливе прийняття закону до кінця року.

Голова фракції Слуга Народа Давід Арахамія заявив, що Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

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