Ринок землі: Арахамія сумнівається в ухваленні законопроєкту до кінця року
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить законопроєкт про зауск ринку землі сільгосппризначення.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Така мета у нас - почати землю розглядати до Нового року, але враховуючи те, що кількість поправок збільшується щодня, учора-позавчора було 3900, а сьогодні вже 4400, а я так прогнозую, що буде до 6 тисяч правок", - заявив Арахамія та додав, що парламент навряд чи до 1 січня 2020 року ухвалить цей законопроєкт.
Він також зазначив, що опозиційні сили у Верховній Раді не хочуть, щоб цей законопроєкт розглядали.
За словами Арахамії, профільному комітету ще потрібен час, щоб усі правки розглянути та звести їх у порівняльну таблицю.
Нагадаємо:
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков позитивно оцінив підтримку закону про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення у першому читанні та анонсував можливе прийняття закону до кінця року.
Голова фракції Слуга Народа Давід Арахамія заявив, що Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня.
13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.
Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.
Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.
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