Кабмін затвердив порядок консервації земель: що передбачає

фото: укрінформ

Кабмін на засіданні 19 січня затвердив порядок консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Наразі мільйони гектарів перебувають у зношеному стані. Клімат змінюється, тому для ефективного землекористування земельні ресурси також повинні змінюватися та відновлюватися. Там де був степ, наприклад, наразі виникає необхідність збільшення лісистості, зокрема задля захисту ґрунту", - заявив Шмигаль.

Також уряд схвалив Концепцію державної цільової програми використання та охорони земель.

"Програма спрямована на те, щоб подолати проблему надмірного негативного та необдуманого впливу на земельні ресурси, що призводить до різного роду забруднень, виснаження та деградації", - додав прем'єр.

Відповідно до пояснювальної записки до постанови про консервацію земель, визначаються засади консервації техногенно забруднених земель, на яких неможливо отримати екологічно чисту продукцію і перебування на яких є небезпечним для здоров’я людини.

Крім цього, порядок визначає організаційні засади проведення консервації деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним і економічно неефективним.

Економічна правда