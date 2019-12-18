Зеленський пропонує знизити концентрацію землі до 10 тисяч гектарів в одні руки

Президент Володимир Зеленський запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів.



Про це він повідомив під час зустрічі із фермерами на Київщині в середу.



"З самого початку внесли 200 тис га, це дуже багато, до комітету дійшла цифра 20 тисяч, теж багато?", - запитав президент у фермерів.

Після того як уповноважений президента по земельним питанням Роман Лещенко заявив, що від 1 до 10 тисяч га в с/г формується 3/4 аграрного ВВП країни, Зеленський підтримав нову цифру.

"До 10 тисяч нормально? Давайте від 1 до 10 тисяч розглядати на комітеті, зменшемо цифру. 50 тис , 20 тис було — приберем", - резюмував Зеленський.

Нагадуємо:

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що дискусії з питання концентрації землі сільськогосподарського призначення в одних руках ведуться навколо 50 тисяч гектар, що в чотири рази нижче ніж в законопроекті №2178-10 прийнятому в першому читанні.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить законопроєкт про запуск ринку землі сільгосппризначення.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що земельну реформу треба впроваджувати якомога раніше, адже зняття мораторію на продаж може принести близько 9 мільярдів гривень за 3 місяці.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

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Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Економічна правда