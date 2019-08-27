В українських селах відремонтують 500 об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури

У 2019 році в Україні відремонтують 500 об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури в об’єднаних територіальних громадах за понад 435 мільйони гривень.

Про це у Facebook написав заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

"Це точкові ремонти тротуарів, вулиць, мостів, доріг у різних селах і селищах України", - пояснив чиновник.

За його словами, загалом у 2019 році у держбюджеті передбачено 2,1 млрд грн субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад. На цю суму вже затверджено фінансування понад 2700 проектів у різних регіонах України.

Також він нагадав, що з 1 вересня 2018 року набули чинності нові державні будівельні норми щодо проектування вулиць і доріг у населених пунктах, які ввели низку принципових змін для безпеки і комфорту дорожнього руху.

Зокрема, можливість звуження ширини смуг руху на дорогах; обов’язкове встановлення спеціальних захисних огороджень на зупинках громадського транспорту; обов’язкове облаштування острівців безпеки на нерегульованих переходах; обов’язкове влаштування велодоріжок та велосмуг тощо.

Нагадаємо:

2 липня у Мінрегіоні повідомляли про наміри організувати в Україні вуличний рух, як у Європі.

4 липня у міністерстві розповіли, як планують боротися з заторами на дорогах.

А для поліпшення якості доріг в Україні у Мінрегіоні пообіцяли обмежити час транспортування асфальтобетону для будівництва доріг до трьох годин.

Економічна правда