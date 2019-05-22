Час транспортування асфальтобетону обмежать: як це вплине на якість доріг

Час на транспортування асфальтобетону для будівництва доріг обмежать до трьох годин, що має позитивно позначитися на якості доріг в Україні.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе у Facebook.

За його словами, у чинних нормах щодо проектування доріг загального користування час на транспортування АБС-суміші із заводу до місця її укладання ніяк не обмежується.

За словами очільника міністерства, це погано, адже при тривалому транспортуванні на великі відстані суміш зазнає підвищеного впливу вібрацій і стає неоднорідною.

"Наслідки цього ми спостерігаємо на наших дорогах - це вибоїни та тріщини", - підкреслив заступник міністра.

Окрім цього, при збільшенні часу транспортування на суміш більш суттєво впливає температура повітря, додав Парцхаладзе.

"Тому у змінах до цих будівельних норм вводяться обмеження щодо часу на транспортування асфальтобетону - не більше 3-х годин", - додав він.

Парцхаладзе пояснив, що науковцями і експертами дорожньої галузі визначено, що саме цей час є оптимальним, "щоб суміш не застигала і потім укладалася однорідно".

"Ці зміни вже затверджені та будуть опубліковані найближчим часом", - підкреслив заступник міністра.

Також, за його словами, у нових змінах визначаються максимальні відстані транспортування асфальтобетонних сумішей:

у межах населеного пункту - 75 км;

на грунтових дорогах або дорогах із каменю чи бруківки поза населеним пунктом - 110 км;

на асфальтобетонних, цементобетонних дорогах або з чорного щебеню поза населеним пунктом - 150 км.

Нагадаємо, що також в Україні хочуть робити міцніший асфальт на зупинках транспорту.

Економічна правда