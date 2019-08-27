В украинских селах отремонтируют 500 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры

В 2019 году в Украине отремонтируют 500 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в объединенных территориальных общинах за более чем 435 миллионов гривень.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Это точечные ремонты улиц, мостов, дорог в разных селах и поселках Украины", - пояснил чиновник.

По его словам, всего в 2019 году в госбюджете предусмотрено 2,1 млрд грн субвенции на развитие инфраструктуры объединенных территориальных общин. На эту сумму уже утверждено финансирование более 2700 проектов в различных регионах страны.

Также он напомнил, что с 1 сентября 2018 года вступили в силу новые государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах, которые ввели ряд принципиальных изменений для безопасности и комфорта дорожного движения.

В частности, это: возможность сужения ширины полос движения на дорогах; обязательное установление защитных ограждений на остановках общественного транспорта; обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых переходах; обязательное устройство велодорожек и велополос и тому подобное.

Напомним:

2 июля в Минрегионе сообщали о намерениях организовать в Украине уличное движение, как в Европе.

4 июля в министерстве рассказали, как планируют бороться с пробками на дорогах.

А для улучшения качества дорог в Украине в Минрегионе пообещали ограничить время транспортировки асфальтобетона для строительства дорог до трех часов.

Экономическая правда