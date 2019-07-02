В Україні хочуть організувати вуличний рух, як у Європі

В українських містах планується запровадити класифікацію вулиць за функціональним призначенням, що забезпечить ефективну роботу громадського транспорту та безпечні умови для пішоходів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

За його словами, вулиці класифікують за функціональним призначенням - тобто, в залежності від того, на кого вони розраховані: на пішоходів, велосипедистів, громадський транспорт, автомобілі або суміжний рух.



"За таким принципом організовані вулиці у багатьох містах Європи. Саме тому вони є комфортними та зручними для проживання і пересування людей", - зазначив Парцхаладзе.

Після запровадження цих змін і пішоходи, і велосипедисти, і водії відчують себе рівними учасниками дорожнього руху, підкреслив заступник міністра.

Він також нагадав, що наразі в Україні діє лише класифікація вулиць і доріг в залежності від групи населених пунктів: загальноміські, районні, житлові тощо.

За словами Парцхаладзе, нова норма наразі вноситься у проект нових змін до ДБН "Вулиці і дороги населених пунктів", які розробляє ДП "ДерждорНДІ".

У новому проекті змін у ДБН запропоновано ввести такі категорії вулиць і доріг:

Пішохідна доріжка - з рухом виключно пішоходів та можливий суміжний рух велосипедистів. Основне призначення - безпечний рух пішоходів.

Велосипедна доріжка - з рухом лише велосипедистів. Також допускається епізодичний рух пішоходів за відсутності тротуару або пішохідної доріжки. Основне призначення - окремий рух лише велосипедного транспорту.

Магістральна вулиця загальноміського значення - регульований рух із широкими тротуарами, регульованими наземними пішохідними переходами, обов’язковими велодоріжками/велосмугами. На цих вулицях наявний рух громадського транспорту та допускаються стоянки поза межами основної проїзної частини або в спеціально відведених для цього місцях.

"Цей список наразі доопрацьовується, крім цього, відповідно до категорій вулиць за функціональним призначенням будуть встановлюватися вимоги та рекомендації до ширини кожної з цих функціональних зон", - додав чиновник.

Нагадаємо:

Із 1 вересня в Україні при в’їздах до населених пунктів влаштовуватимуть острівці для зниження швидкості.

Також у Мінрегіоні планують робити міцніший асфальт на зупинках транспорту.

Окрім того, згідно нових норм планується влаштовувати й парковки для маломобільних людей.

Економічна правда