Навігацію у Дніпрі поставили "на паузу" через ремонт мостів
Державна служба морського та річкового транспорту повідомила про перерву в навігації у місті Дніпро через ремонт залізничних мостів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Для проведення профілактичних та ремонтних робіт встановлюються перерви у навігації у наступні терміни – на прогінних будовах судноплавних розвідних прольотів залізничних мостів №1 та №5 міста Дніпро з 20.01.2022 року до 20.02.2022 року", – йдеться у повідомленні.
На зазначений період розведення прольотів не здійснюється.
Перерва в навігації встановлюється на зазначений період для суден, надводний габарит яких не дозволяє проходити під судноплавними прольотами залізничних мостів №1 та №5 міста Дніпро без їх розведення.
Зазначається, що при достроковому закінченні планових профілактичних та ремонтних робіт можливе скорочення термінів перерви у навігації.
Економічна правда
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