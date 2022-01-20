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Навігацію у Дніпрі поставили "на паузу" через ремонт мостів

Четвер, 20 січня 2022, 11:11
 
usm.media

Державна служба морського та річкового транспорту повідомила про перерву в навігації у місті Дніпро через ремонт залізничних мостів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Для проведення профілактичних та ремонтних робіт встановлюються перерви у навігації у наступні терміни – на прогінних будовах судноплавних розвідних прольотів залізничних мостів №1 та №5 міста Дніпро з 20.01.2022 року до 20.02.2022 року", – йдеться у повідомленні.

На зазначений період розведення прольотів не здійснюється.

Перерва в навігації встановлюється на зазначений період для суден, надводний габарит яких не дозволяє проходити під судноплавними прольотами залізничних мостів №1 та №5 міста Дніпро без їх розведення.

Зазначається, що при достроковому закінченні планових профілактичних та ремонтних робіт можливе скорочення термінів перерви у навігації.

Економічна правда

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