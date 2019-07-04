У Мінрегіоні розповіли, як планують боротися з заторами на дорогах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробило низку комплексних рішень і змін у державні будівельні норми для зменшення заторів у містах і вирішення питання з нестачею парковок.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

"Зрозуміло, що затори – явище неминуче. Але є безліч ідей і факторів, які можуть оптимізувати його. Насамперед, треба більше уваги приділяти громадському транспорту. Робити його більш комфортним і зручним для людей", - зазначив міністр.

Як нагадав Парцхаладзе, раніше у Мінрегіоні розробили низку комплексних рішень, які міста повинні реалізувати.

"Наприклад, перехоплюючі стоянки при в'їзді, наявність яких розвантажить центри великих міст від надмірної кількості машин і зменшить затори", - нагадав він.

Крім цього, в пішохідній доступності від них повинні бути організовані транспортні вузли.

"Міста, особливо великі, повинні розробляти комплексні схеми транспорту на 30-40 років. Це довгострокова стратегія розвитку транспортної системи для її оптимізації та якісної роботи, зазначив чиновник.

Вищезазначені норми містяться у ДБН "Планування і забудова територій", які діють із 1 вересня 2018 року, зазначив заступник міністра.

Дані ДБН також встановили, що у центральних та історичних районах міст дозволяється будувати лише підземні паркінги. Це стосується як громадської, так і житлової забудови. "Таким чином хочемо звільнити простір в історичних місцях і в центрі міст від надмірної кількості припаркованих автомобілів. У багатьох містах Європи це працює вже давно.

Крім того, з 1 липня дали можливість робити автоматизовані парковки, які набагато економніші за площею. У будівництві вони трохи дорожчі, але в експлуатації набагато зручніші, додав Парцхаладзе.

Також із 1 вересня минулого року почали діяти оновлені будівельні норми щодо проектування вулиць і доріг у населених пунктах, які ввели можливість звужувати ширину смуги руху на дорогах— з 3,5 - 3,75 м до 2,75 - 3,5 м в залежності від призначення дороги. Це дозволяє практично у 10 разів зменшити аварійність, гарантує безпеку, а також, що важливо, збільшує пропускну здатність доріг, тобто, зменшує затори.

"Звільняється місце для додаткових смуг руху авто або громадського транспорту, організації паркувальних кишень і велодоріжок. Активний велосипедний рух, до речі, теж може значно розвантажити місто. У тій самій Голландії велосипедистів більше, ніж авто", — зазначив Парцхаладзе, наголосивши на тому, що проектування велодоріжок і велосмугна дорогах України з 1 вересня 2018 року є обов’язковим.

Також він наголосив на важливості врахування щільності забудови, адже вона теж впливає на затори та інші транспортні проблеми в тому чи іншому мікрорайоні.

Норма діє з вересня минулого року і є обов’язковою до виконання.

"У нових містобудівних ДБН ми обмежили щільність забудови. Тепер максимальна щільність забудови — 540 осіб на один гектар. Раніше за будь-якого обґрунтування її можна було збільшувати як завгодно. У нас є мікрорайони, де і по 2, і по 3 тисячі жителів на одному гектарі. При цьому там немає відповідної інфраструктури — немає підземного паркінгу, достатньої кількості спортивних і дитячих майданчиків тощо. У тих самих європейських країнах йдуть від надмірної висотності, а роблять комфортнішу забудову і відповідно — рівномірний розвиток міст", — підсумував Парцхаладзе.

Нагадаємо, раніше у Мінрегіоні зазначили, що хочуть організувати вуличний рух в Україні, як у Європі.

Економічна правда