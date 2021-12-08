У 2022 році на інфраструктуру заклали 140 мільярдів: на що спрямують

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У 2022 році на розвиток інфраструктури передбачено виділити 141,8 млрд грн з державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві пояснили, що ці кошти спрямують на реконструкцію, будівництво, та утримання доріг державного та місцевого значення, модернізацію залізниці, аеропортів і річкового транспорту.

А саме, на будівництво нової швидкісної автодороги Н-31 Решетилівка – Дніпро. Ця дорога дозволить доїхати автомобілем з Дніпра до Києва за 4 години згідно швидкісного режиму – нині така поїздка займає близько 7 годин.

Також у 2022 році розпочнеться капітальний ремонт траси М-05 Київ – Одеса у Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях. За планом ділянку цієї траси на Одещині перетворять на автомагістраль із дозволеною швидкістю руху 130 км/год. Крім того, фінансуватимуть роботи на територіальних дорогах, які поєднують між собою великі населені пункти з обласними центрами.

Кошти платників податків підуть і на будівництво та реконструкцію мостів. Зокрема, на Запорізький міст та лівобережні з'їзди з Дарницького мосту у Києві. Також продовжиться будівництво нового мосту у Кременчуці.

Збільшується фінансування Укрзалізниці. На купівлю нових пасажирських вагонів, зокрема 70 вагонів для денних швидкісних поїздів, передбачено понад 3 млрд грн.

Ще на 2 млрд грн профінансують будівництво та модернізацію пасажирської залізничної інфраструктури. Щодо останнього, кошти підуть на завершення електрифікації ділянки Житомир – Новоград-Волинський та станції Черкаси – Тараса Шевченка.

Як раніше повідомлялося, у бюджеті закладені кошти на будівництво і реконструкцію аеропортів та розвиток річкового транспорту. Так, на 3,5 млрд грн будуватимуть два нові аеропорти у Дніпрі та Закарпатті, а реконструюватимуть – у Вінниці та Херсоні. Ще 742 млн гривень спрямують на ремонт судноплавних шлюзів.

Крім того, тривають роботи за проєктами Київ Сіті Експрес, будівництва другої колії на ділянці Київ – Миронівка, відновлення розібраної лінії Миронівка – Канів та електрифікація лінії Ворожба – Суми для запуску швидкісних електропоїздів Київ – Суми.

Також серед інфраструктурних планів відновити лінію Галич – Підвисоке, аби скоротити тривалість поїздки до Івано-Франківська та курортів Карпат та електрифікувати ділянки Новозолотарівка – Лисичанськ, Гребінка – Черкаси та Житомир – Бердичів.

Економічна правда