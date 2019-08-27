Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

27 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,12 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,13 - 25,15 гривні;

Євро - 27,92 - 27,94 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,99 - 25,25 гривні. Євро купують по 27,60 гривні, продають по 28,07 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,11 - 25,15 гривні, євро - 27,76 - 27,91 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 27 серпня на рівні 25,06 гривні за долар.

23 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,12 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 23 серпня на рівні 25,04 гривні за долар (на 22 серпня - 25,20 гривні за долар).

Економічна правда