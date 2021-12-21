Гривня зміцнилася до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 грудня на рівні 27,26 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,79 грн (на 21 грудня – 30,86 гривні).

Нагадуємо:

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,27 – 27,29 гривні.

21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 – 27,20 гривні.

Економічна правда