Офіційний курс: гривня зміцніла

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 23 серпня на рівні 25,04 гривні за долар (на 22 серпня - 25,20 гривні за долар).

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,75 гривні (на 22 серпня - 27,99 гривні).

Нагадуємо:

22 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,00 - 25,03 гривні за долар.

22 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,03 - 25,06 гривні за долар.

Економічна правда