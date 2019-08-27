Курс валют: гривня тримається біля 25 за долар

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 27 серпня на рівні 25,06 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,73 гривні (на 23 серпня - 27,75 гривні).

Нагадуємо:

23 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,12 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 23 серпня на рівні 25,04 гривні за долар (на 22 серпня - 25,20 гривні за долар).

Економічна правда