Експерти спрогнозували курс гривні до долара на 2022 рік
Інвестиційні компанії, банкіри та експерти прогнозують середній курс гривні до долара на кінець 2022 року на рівні 28,05 гривні.
Про це йдеться у статті Ярослава Вінокурова на ЕП.
Оцінки курсу долара від учасників ринку переважно передбачають девальвацію гривні.
"За базовим сценарієм нашого макроекономічного прогнозу, середньорічний обмінний курс гривня-долар у 2022 році очікується на рівні 28,2. Для порівняння: за підсумками 2021 року середньорічний курс становитиме 27,3 гривні за долар", – зазначає начальник аналітичного відділу "Альфа Банку" Олексій Блінов.
Банкіри очікують, що у 2022 році на курс валют активно впливатимуть сезонні фактори.
"Курсова динаміка перебуватиме під одночасним впливом девальваційних та ревальваційних факторів, що балансуватимуть ринок. Сезонність залишиться, але коливання потягом року будуть незначними", – вважає головний менеджер з макроекономічного аналізу "Райффайзен банку" Сергій Колодій.
На кінець 2022 року в банку прогнозують курс 28 грн за дол. Такий же прогноз дають і в групі ICU, хоча допускають, що протягом року долар може підскочити вище 29 грн.
"На початку року доведеться купувати газ у сховища, щоб пройти опалювальний сезон. Аграріям потрібно буде поповнювати запаси пального та добрив. Це може негативно позначитися на курсі гривні. Відплив долара може спровокувати короткострокове ослаблення гривні до 29,5 і вище", – вважає трейдер групи ICU Віталій Сівач.
Оптимістично на перспективи української валюти дивляться в Concorde Capital. Там за підсумками 2022 року очікують курс 27,8 грн за дол.
"Середній курс за результатом року буде близьким до середнього курсу у 2021-му, але стартова точка курсу на початку року буде нижчою, ніж на початку 2021-го. Отже, загальний тренд упродовж року буде помірно девальваційним.
Скоріше за все, траєкторія курсу впродовж року матиме сезонні коливання зі зміцненням курсу в середині року і з переходом до послаблення в другій половині", – зазначає аналітикиня компанії Євгенія Ахтирко.
Ухвалений на початку грудня бюджет на 2022 рік Кабінет міністрів побудував на курсі 28,6-28,7 грн за дол.
Детальніше читайте у статті: Курс на дно? Що чекає гривню у 2022 році
Економічна правда
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