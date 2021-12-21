Експерти спрогнозували курс гривні до долара на 2022 рік

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Інвестиційні компанії, банкіри та експерти прогнозують середній курс гривні до долара на кінець 2022 року на рівні 28,05 гривні.

Про це йдеться у статті Ярослава Вінокурова на ЕП.

Оцінки курсу долара від учасників ринку переважно передбачають девальвацію гривні.

"За базовим сценарієм нашого макроекономічного прогнозу, середньорічний обмінний курс гривня-долар у 2022 році очікується на рівні 28,2. Для порівняння: за підсумками 2021 року середньорічний курс становитиме 27,3 гривні за долар", – зазначає начальник аналітичного відділу "Альфа Банку" Олексій Блінов.

Банкіри очікують, що у 2022 році на курс валют активно впливатимуть сезонні фактори.

"Курсова динаміка перебуватиме під одночасним впливом девальваційних та ревальваційних факторів, що балансуватимуть ринок. Сезонність залишиться, але коливання потягом року будуть незначними", – вважає головний менеджер з макроекономічного аналізу "Райффайзен банку" Сергій Колодій.

На кінець 2022 року в банку прогнозують курс 28 грн за дол. Такий же прогноз дають і в групі ICU, хоча допускають, що протягом року долар може підскочити вище 29 грн.

"На початку року доведеться купувати газ у сховища, щоб пройти опалювальний сезон. Аграріям потрібно буде поповнювати запаси пального та добрив. Це може негативно позначитися на курсі гривні. Відплив долара може спровокувати короткострокове ослаблення гривні до 29,5 і вище", – вважає трейдер групи ICU Віталій Сівач.

Оптимістично на перспективи української валюти дивляться в Concorde Capital. Там за підсумками 2022 року очікують курс 27,8 грн за дол.

"Середній курс за результатом року буде близьким до середнього курсу у 2021-му, але стартова точка курсу на початку року буде нижчою, ніж на початку 2021-го. Отже, загальний тренд упродовж року буде помірно девальваційним.

Скоріше за все, траєкторія курсу впродовж року матиме сезонні коливання зі зміцненням курсу в середині року і з переходом до послаблення в другій половині", – зазначає аналітикиня компанії Євгенія Ахтирко.

Ухвалений на початку грудня бюджет на 2022 рік Кабінет міністрів побудував на курсі 28,6-28,7 грн за дол.

Детальніше читайте у статті: Курс на дно? Що чекає гривню у 2022 році

Економічна правда