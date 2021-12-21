Курс на дно? Що чекає гривню у 2022 році

Історично так склалось, що курсом валют цікавляться всі українці. Не важливо, планують купувати валюту або вже мають збереження в ній. Опосередковано зміна значень на табло обмінників впливає на всіх без виключення. Щонайменше тому, що відображається на вартості імпортних товарів та пального.

Попри торішні очікування влади та прогнози банкірів, у 2021 році гривня відносно долара США зміцніла на 3,5%. Ще два місяці тому різниця була удвічі більшою – зміцнення досягало 7,3%.

Впродовж майже всього року гривню підтримували високі ціни на ключові експортні групи українських товарів та стримана політика Національного банку, яка проявлялась у мінімальному втручанні в перенасичений валютою ринок.

Можливо, зараз долар коштував би менше 26 гривень, та на настроях інвесторів зіграв психологічний чинник – новини про стягування військ РФ до кордонів України. Останні дуже швидко повернули національну валюту ближче до минулорічних рівнів.

Як вплине енергетична криза на валютний ринок, чи очікувати стрибка американської валюти з приходом морозів, та скільки коштуватиме гривня на кінець 2022 року?

Прогнози не справдилися

Ті, хто рік тому купував валюту з розрахунку заробити на різниці курсу, або ж керувався бажанням "не втратити зароблене", як показав 2021 рік – в підсумку втратили.

На кінець 2020 року за один американський долар давали 28,27 грн. За прогнозами опитаних ЕП банкірів та представників інвестиційних компаній у 2021 році гривня мала б триматись на цьому ж рівні. Принаймні не падати.

Однак прогнози не виправдалися. На відміну від 2020 року, у 2021-му гривня практично постійно зміцнювалася. Свого піку цей тренд досяг 22 жовтня, коли за один долар давали 26,2 грн, що на 7,3% менше рівня початку року.

Можливо гривня і далі б зміцнювалась, однак тренд перервали новини про стягування Російською Федерацією військ до кордону з Україною. Додалось до цього і рекордне зростання цін на енергоресурси.

Пройти рік краще, ніж очікувалось гривні сприяла ситуація на світових товарних ринках: ціни на товари українського експорту били рекорди. Водночас імпорт, зокрема енергоресурси, почали дорожчати лише в останні місяці року.

"Значну підтримку національній валюті надавали високі ціни на товари експорту та рекордний врожай. У 2021 році врожай зерна, найімовірніше, перевищить 84 мільйони тонн, що означає зростання на 30% у порівнянні з 2020 роком та перевищення попереднього рекорду 2019 року більш як на 10 мільйонів тонн", – зазначає начальник аналітичного відділу "Альфа-Банк України" Олексій Блінов.

Крім високих цін на агропродукцію у першій половині 2021 року рекордними були ціни й на залізну руду. Цим зростанням навіть хотіли скористатися у владі для отримання додаткових надходжень до бюджету.

Крім високих цін на товари українського експорту гривню підтримували стабільно високі обсяги переказів трудових мігрантів. За прогнозами НБУ, у 2021 році вони можуть сягнути 14,3 млрд дол, тоді як за підсумками минулого року вони становили 12,12 млрд дол.

Попри це, цьогоріч для гривні не все було так гладко. Крім економічних, на її курс впливали ще й психологічні фактори. Ключовим з них залишається ймовірність широкомасштабної військової агресії РФ.

Вперше про цей ризик заговорили навесні. Тоді самі лише повідомлення про стягнення Росією військ до кордонів підвищили курс долара з 27,6 грн до 28,06 грн.

Знизився градус напруги лише після того, як президенти Росії та США в квітні провели телефонну бесіду, під час якої домовилися про саміт у Женеві.

З новою силою інформація про можливе військове вторгнення почала поширюватися у західних медіа восени. Починаючи з середини листопада до 7 грудня гривня знецінилася відносно долара на майже 5% – до 27,37 грн за долар. Додавали "масла у вогонь" заяви українських високопосадовців.

"Причини "просідання" гривні у листопаді – політична нестабільність та інформація про можливу військову кампанію Росії проти України, страхи інвесторів-нерезидентів на цьому тлі та заяви Кабінету міністрів про повне фінансування бюджету в останній місяць року попри дефіцит у 100 мільярдів гривень", – резюмує начальник департаменту персональних банківських послуг Укрсиббанку Ігор Левченко.

Іноземні інвестори дійсно нервово реагували на новини зі Сходу України. Найкраще це демонструвало зростання дохідності українських євробондів. Проте ця нервозність простежується і в обсягах інвестицій, які вони здійснювали в облігації Міністерства фінансів.

Однозначно сказати складно, однак дуже вірогідно, що гривня могла б закінчити цей рік у набагато кращій формі, якби Росія не вдавалася до звичних терористичних методів ведення своєї зовнішньої політики. Тим більше, що таке зміцнення лише привітали б у Національному банку.

Для Нацбанку цей рік минув під знаком інфляції. У вересні ціни в Україні зросли на 11% у порівнянні з вереснем 2020 року. Під кінець року темпи зменшились до 10,3%, однак це все одно вдвічі більше ніж планували в НБУ.

Зміцнення гривні відносно долара вигідне для НБУ, бо допоможе здешевити імпортні товари та послуги, частка яких у споживчому кошику українців залишається високою, тим самим загальмувати інфляцію.

Офіційно регулятор підігравання на користь гривні заперечує. Однак влітку Нацбанк оголосив про зменшення у чотири рази обсягів купівлі валюти. Таким чином НБУ ніби послав сигнал ринку, що готовий менше втручатися у зміцнення гривні.

Якою гривня входить у 2022 рік

Висока інфляція у 2021 році стала викликом не лише для українського центрального банку. Вона вже боляче вдарила по всьому світу: від країн, що розвиваються, до найбільших світових економік.

Так, у США річна інфляція у листопаді сягнула максимуму з 1982 року – 6,8%, хоча ціль Федеральної резервної системи – 2%.

Рекордних рівнів інфляція сягнула у ЄС та навіть у Японії, яка раніше безуспішно намагалася прискорити зростання цін для пришвидшення росту економіки.

Для стримання інфляції центральні банки вдаються до запровадження більш жорстких монетарних політик. Десь, як і в Україні, вже підвищують облікові ставки, а десь – лише оголошують про такі наміри.

Якщо 2020 рік пройшов під знаком карантину та необхідності підтримки економік грошовими стимулами, а 2021 рік – під знаком рекордно високої інфляції, то 2022 рік стане роком тейперінгу.

Тейперінг – це згортання економічних стимулів та перехід до більш жорсткої монетарної політики. Як правило, цей термін застосовують до політик провідних центральних банків, зокрема ФРС США.

Остання вже оголосила про пришвидшення темпів згортання програми викупу активів, запровадженої у 2020 році. Завдяки цій програмі ФРС щомісяця друкувала по 120 млрд дол, викуповуючи державні облігації уряду США (80 млрд дол) та іпотечні облігації (40 млрд дол).

Більш жорстка монетарна політика означає завершення епохи дешевих грошей. Найбільше це вдарить по ринку цінних паперів, який безпрецедентно зростав протягом майже всього карантину.

Постраждають також економіки країн, що розвиваються, зокрема й України: через ріст ставок у США інвестиції у ці країни будуть ставати дорожчими.

"Якщо програми згорнуть надто швидко, то на глобальних ринках почнеться падіння цін на більшість ризикованих активів. Водночас вільні кошти вкладатимуться в активи-сховища, такі, наприклад, як долар. Це може зміцнити долар, що є поганою новиною для всіх ринків, що розвиваються, включаючи й Україну. Сильний долар означатиме слабку гривню", – пояснює трейдер групи ICU Віталій Сівач.

Для того, аби зберегти кошти іноземних інвесторів країни, що розвиваються, підвищують облікові ставки. Між ними вже виникла своєрідна боротьба за капітал. Не програти у ній Україна зможе лише, якщо також проводитиме жорсткішу політику, роблячи кредити дорожчими для бізнесу та населення.

Погіршення умов на світових фінансових ринках не єдиний виклик для гривні. Негативно на курс у наступному році впливатиме ще й погіршення умов зовнішньої торгівлі товарами.

"У 2022 році ефект рекордного врожаю вщухатиме. Баланс цін зовнішньої торгівлі суттєво погіршився на тлі зростання цін на енергоносії. Це зумовлюватиме розширення дефіциту торгівельного балансу України, спричиняючи помірний тиск на обмінний курс", – додає Олексій Блінов.

Через енергетичну кризу у Європі та світі Україні потрібно буде витрачати набагато більше коштів на імпорт нафти та газу. Ціни на останній вже перевищили позначку у 1700 дол за 1000 кубометрів.

Через брак вугілля на складах українських ТЕС влада розробляє плани переведення їх на спалення газу. Як наслідок його споживання зростатиме набагато швидше, через що зростуть обсяги імпорту, який ударить по гривні.

За холодної зими ціни на газ зростатимуть сильніше, спричиняючи ще більшу девальвацію гривні. При цьому, надходження валюти від експорту протягом року будуть слабшати.

"Ціни на сировину у 2022 році навряд чи будуть показувати схожі на 2021 рік темпи росту. Зважаючи на це, підтримка гривні з боку високих експортних тарифів зменшуватиметься. Якщо імпорт почне переважати над експортом, тиск на гривню посилиться", – констатують в інвесткомпанії Blackshield Capital Group.

У 2022 рік гривня увійде зі ще кількома ризиками. Актуальним залишається ризик широкомасштабного військового вторгнення в Україну.

Росія продовжує зосереджувати свої війська неподалік наших східних кордонів, відкрито погрожуючи світові у разі, якщо Україна стане членом НАТО. Це лякає інвесторів, які, у разі подальшого загострення ситуації намагатимуться зберегти свої кошти, виводячи їх за кордон, тим самим послаблюючи курс гривні.

Актуальним залишається й ризик нових хвиль коронавірусу. 18 грудня в Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом вірусу "Омікрон". Оскільки цей штам більш заразний та стійкіший до вакцин, то, ймовірно, його поширення може призвести до нової хвилі пандемії, нових карантинних обмежень та уповільнення економіки.

Хоча "Омікрон" ще може зіграти на користь гривні: якщо уряд знову запровадить жорсткий карантин, це може сповільнити споживання, зокрема імпортних товарів. Це пом’якшить вплив енергетичної кризи на торговельний баланс України.

На відміну від ситуації на світових товарних ринках та ринках капіталу, розрахувати як саме на курс гривні впливатиме нова хвиля пандемії а, тим більше подальші дії Росії майже неможливо. Це створює чимало невизначеності у прогнозуванні курсу на 2022 рік.

Яким може бути курс

Прогноз курсу валют на 2022 рік виглядає як відповідь на рівняння багатьма невідомими. Кількість цих невідомих може то збільшуватися, то зменшуватися, а їхні значення можуть як грати на користь гривні, так і бути проти неї.

Прогнози курсу далеко не завжди збуваються. Однак вони все одно є важливим джерелом інформації, бо окреслюють основні бачення учасників ринку того, яким цей ринок може бути у майбутньому.

Традиційно найбільшим песимістом щодо майбутнього гривні є український уряд. Ухвалений на початку грудня бюджет на 2022 рік Кабмін побудував виходячи з курсу долара 28,6-28,7 грн.

Оцінки курсу долара на наступний рік від банкірів та учасників ринку дещо скромніші за урядові, проте все одно переважно передбачають девальвацію гривні.

"Згідно базового сценарію нашого макроекономічного прогнозу, середньорічний обмінний курс гривня-долар у 2022 році очікується на рівні 28,2. Для порівняння, за підсумками 2021 року середньорічний курс становитиме 27,3 гривні за долар", – зазначає Олексій Блінов.

При цьому банкіри очікують, що у 2022 році на курс валют активно впливатимуть сезонні фактори.

"Курсова динаміка знаходитиметься під одночасним впливом девальваційних та ревальваційних факторів, що балансуватимуть ринок. Сезонність залишиться, але коливання потягом року будуть незначними", – вважає головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

На кінець 2022 року у банку прогнозують курс на рівні 28 грн за долар. Такий само прогноз дають і в групі ICU, хоча не виключають, що протягом року долар може підскочити до 29 грн і вище.

"На початку року доведеться закуповувати газ у сховища, щоби пройти опалювальний сезон. Аграріям потрібно буде поповнювати запаси паливно-мастильних матеріалів і добрив. Це може негативно позначитися на курсі гривні на початку року. Відтік долара може спровокувати короткострокове ослаблення гривні до 29,50 і вище", – вважає Віталій Сівач.

Оптимістично на перспективи української валюти дивляться у Concorde Capital. Там за підсумками 2022 року очікують курс на рівні 27,8 грн за долар.

"Середній курс за результатом року буде близьким до середнього курсу у 2021-му, але стартова точка курсу на початку року буде нижчою, ніж на початку 2021-го, отже загальний тренд впродовж року буде помірно девальваційним. Скоріше за все, траєкторія курсу впродовж року матиме сезонні коливання зі зміцненням курсу в середині року із переходом до послаблення у другій половині", – зазначає аналітик компанії Євгенія Ахтирко.