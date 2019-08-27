Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

27 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,13 - 25,15 гривни;

Евро - 27,92 - 27,94 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,99 - 25,25 гривни. Евро покупают по 27,60 гривни, продают по 28,07 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,11 - 25,15 гривни, евро - 27,76 - 27,91 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 27 августа на уровне 25,06 гривни за доллар.

23 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,12 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 23 августа на уровне 25,04 гривни за доллар (на 22 августа - 25,20 гривни за доллар).

Экономическая правда