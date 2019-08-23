Закриття міжбанку: долар і євро подорожчали

23 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,12 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,09 - 25,12 гривні;

Євро - 27,77 - 27,80 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 23 серпня на рівні 25,04 гривні за долар (на 22 серпня - 25,20 гривні за долар).

23 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,03 - 25,05 гривні за долар.

Економічна правда