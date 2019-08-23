Закриття міжбанку: долар і євро подорожчали
П'ятниця, 23 серпня 2019, 17:50
23 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,12 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,09 - 25,12 гривні;
Євро - 27,77 - 27,80 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 23 серпня на рівні 25,04 гривні за долар (на 22 серпня - 25,20 гривні за долар).
23 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,03 - 25,05 гривні за долар.
Економічна правда
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