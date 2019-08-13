Золото дешевшає на тлі торгових переговорів США з КНР

Ціни на золото знижуються на тлі ослаблення напруженості в торговельних відносинах між США і Китаєм.

Про це свідчать результати торгів 13 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, котирування золота на біржі в Comex у Нью-Йорку опускаються в ході торгів на 0,3%, до 1513,7 дол за унцію.

Зазначається, що зниженню ціни на золото сприяла новина про те, що влада США має намір відкласти введення 10%-го мита на низку товарів китайського імпорту до 15 грудня.

"Рішення стосується таких категорій товарів як стільникові телефони, ноутбуки, відеоприставки, монітори, деякі іграшки та окремі предмети одягу та взуття", - зазначається у повідомленні.

Ба більше, деяка продукція була виключена зі списку товарів, на які вводитиметься мито, із міркувань національної безпеки, а також із огляду на інші чинники.

Відносно решти товарів 10%-е мито введуть із 1 вересня, як і обіцяв раніше президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо:

З початку 2019 року золото подорожчало на 15% через побоювання, що ескалація торгового конфлікту між США і Китаєм призведе до уповільнення зростання світової економіки.

1 липня золото подешевшало на тлі торгового перемир'я США і Китаю.

7 серпня ціна на золото досягла максимуму за 6 років.

13 серпня США вирішили відкласти введення мит на ноутбуки і смартфони із Китаю.

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Економічна правда