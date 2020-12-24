Держгеонадра вперше продала на аукціоні ділянку з покладами золота: хто купив і за скільки
Держгеонадра провела електронні торги з продажу 13 спецдозволів з покладами золота, підземних вод, бурштину і марганцевих руд, зокрема, золотоносну ділянку продали за 5,73 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.
Зазначається, що під час торгів загальна вартість лотів зросла в 6 разів - із 6,5 до 38,4 млн грн.
Злоторудний лот - Жовтоводську ділянку - терміном на 5 років придбало ТОВ "Спис Україна", яке заплатило за лот 5,73 млн грн при стартовій ціні у 4,4 млн грн.
Відповідно до відкритих реєстрів, ТОВ "Спис Україна" зареєстрована у Львові, компанія створена у 2010 році. Її кінцевим бенефіціарним власником вказаний громадянин Туреччини Чакмак Фират.
У торгах також брало участь ТОВ Нідком (Бориспіль).
При цьому, найбільше зростання показав лот із покладами марганцевих руд. В аукціоні взяли участь 7 компаній, у ході торгів ціна зросла до 10 млн грн. переможцем торгів стала ТОВ "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.
Сам Коломойський заперечив свою причетність до "Юнайтед Енерджі".
"Суттєве зростання ціни продемонстрували й інші лоти. Так ділянка "Магнум" з підземними водами здорожчала більше ніж у 21 раз, з 4 697 гривень до 100 тисяч. Спецдозвіл на лужні каоліни ділянки "Орепи" продали за 5 мільйонів 780 тисяч гривень, зростання у 20 разів. Ціна 4 бурштинових лотів підвищилася, в середньому, в 12,5 рази", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше Держгеонадра вперше виставила на електронні торги ділянку з покладами руд золота - Жовтоводську площу (Дніпропетровська область), її площа становить понад 1000 га.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua