Держгеонадра вперше продала на аукціоні ділянку з покладами золота: хто купив і за скільки

Держгеонадра провела електронні торги з продажу 13 спецдозволів з покладами золота, підземних вод, бурштину і марганцевих руд, зокрема, золотоносну ділянку продали за 5,73 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.

Зазначається, що під час торгів загальна вартість лотів зросла в 6 разів - із 6,5 до 38,4 млн грн.

Злоторудний лот - Жовтоводську ділянку - терміном на 5 років придбало ТОВ "Спис Україна", яке заплатило за лот 5,73 млн грн при стартовій ціні у 4,4 млн грн.

Відповідно до відкритих реєстрів, ТОВ "Спис Україна" зареєстрована у Львові, компанія створена у 2010 році. Її кінцевим бенефіціарним власником вказаний громадянин Туреччини Чакмак Фират.

У торгах також брало участь ТОВ Нідком (Бориспіль).

При цьому, найбільше зростання показав лот із покладами марганцевих руд. В аукціоні взяли участь 7 компаній, у ході торгів ціна зросла до 10 млн грн. переможцем торгів стала ТОВ "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Сам Коломойський заперечив свою причетність до "Юнайтед Енерджі".

"Суттєве зростання ціни продемонстрували й інші лоти. Так ділянка "Магнум" з підземними водами здорожчала більше ніж у 21 раз, з 4 697 гривень до 100 тисяч. Спецдозвіл на лужні каоліни ділянки "Орепи" продали за 5 мільйонів 780 тисяч гривень, зростання у 20 разів. Ціна 4 бурштинових лотів підвищилася, в середньому, в 12,5 рази", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Держгеонадра вперше виставила на електронні торги ділянку з покладами руд золота - Жовтоводську площу (Дніпропетровська область), її площа становить понад 1000 га.

Економічна правда