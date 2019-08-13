Золото дешевеет на фоне торговых переговоров США с КНР

Цены на золото снижаются на фоне ослабления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Об этом свидетельствуют результаты торгов 13 августа, передает "Интерфакс-Украина".

Так, котировки золота на бирже в Comex в Нью-Йорке опускаются в ходе торгов на 0,3%, до 1513,7 долл за унцию.

Отмечается, что снижению цен на золото способствовала новость о том, что власти США намерены отложить введение 10%-ной пошлины на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря.

"Решение касается таких категорий товаров, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви", - говорится в сообщении.

Более того, некоторая продукция была исключена из списка товаров, на которые будет вводиться пошлина, по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов.

В отношении остальных товаров 10%-ная пошлина будет введена с 1 сентября, как и обещал ранее президент США Дональд Трамп.

Напомним:

С начала 2019 года золото подорожало на 15% из-за опасений, что эскалация торгового конфликта между США и Китаем приведет к замедлению роста мировой экономики.

1 июля золото подешевело на фоне торгового перемирия США и Китая.

7 августа цена на золото достигла максимума за 6 лет.

13 августа США решили отложить введение пошлин на ноутбуки и смартфоны из Китая.

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Экономическая правда