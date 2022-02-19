Ціни на золото стрімко зростають через загрозу РФ

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Золото подорожчало до понад 1900 доларів за унцію, максимуму за 8 місяців, на тлі повідомлень про подальше стягнення російських військ на кордонах з Україною.

Про це повідомляє Bloomberg.

Котирування золота на торгах у п’ятницю сягнули 1904,9 долара за унцію і зафіксувалися на закритті ринку у 1899,8 долара. Востаннє такі ціни спостерігалися на ринку у червні 2021 року, коли максимум сягнув 1905 доларів.

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Протягом п’ятниці ціни дещо ослабли на тлі перемовин наступного тижня між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

Раніше Сполучені Штати заявили, що Росія зібрала до 190 000 військовослужбовців, і назвали це найбільшою військовою мобілізацією з часів Другої світової війни.

Загроза вторгнення на тлі скупчення російських військ зменшує бажання інвесторів йти на ризики. І, як наслідок, підвищує привабливість таких активів, як золото.

Дорогоцінний метал закінчив другий тиждень поспіль із приростом й очікується, що аналогічним буде третій тиждень. Аналітики Citigroup Inc., зокрема, підвищили свій короткостроковий прогноз ціни з 1825 доларів до 1950 доларів за унцію.

Нагадуємо:

Уранці 27 липня ціна на золото становила 1931 доларів за унцію, а на закритті попередніх торгів - 1943 долара за унцію, перевищивши рекорд, встановлений у вересні 2011 року. Згодом, у серпні, ціни злетіла до 2 028 доларів.