Ціна на золото досягла максимуму за 6 років

Вартість унції золота вперше з 2013 року перевищила 1500 доларів завдяки підвищеному попиту на захисні активи і на фоні очікування пом'якшення грошово-кредитної політики з боку провідних центробанків світу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Котирування золота на біржі в Comex в Нью-Йорку піднімалися в ході торгів на 1,3%, до 1503,3 долара за унцію. З початку року дорогоцінний метал подорожчав на 17%.

Золото, що відноситься до категорії активів "надійної гавані", дорожчає на тлі обвалу світових фондових ринків.

Падіння викликане погрозами США ввести нові мита на імпорт китайських товарів і обіцянками Пекіна дати симетричну відповідь на такі протекціоністські заходи.

Крім того, в останні тижні Федеральна резервна система знизила розмір базової процентної ставки, а Європейський центральний банк і Банк Японії сигналізували про готовність піти на такий захід в майбутньому. ЦБ Індії та Нової Зеландії знизили ставки сильніше очікувань ринку.

При зниженні ставок підвищується привабливість дорогоцінних металів як інструментів для інвестицій.

"Золото знову виступає в традиційній ролі захисного активу", - говорить виконавчий директор відділу сировинного і валютного ринків в UBS Group Уейн Гордон. На його думку, в разі ескалації торгової війни ціна золота може досягти 1,6 тис доларів за унцію.

Спотові ціни на срібло 7 серпня піднімалися до максимальної за рік позначки 16,808 долара за унцію.

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