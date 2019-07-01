Золото подешевшало на тлі торгового перемир'я США і Китаю

Ціни на золото почали третій квартал зі зниження, знову опустившись нижче позначки 1400 доларів за тройську унцію, після того як США і Китай домовилися про перемир'я у торговельній війні, що призвело до ослаблення інтересу інвесторів до безпечних активів.

Про це з посиланням на біржу в Лондоні повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, котирування золота на біржі в Лондоні 1 липня знизилися на 1,58% - до 1387,29 дол за унцію. Раніше вони опускалися на 1,8%, до 1384,08 дол, несучи найбільш істотні втрати за рік.

Золото, що вважається безпечним активом-притулком, впало в ціні після того, як президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін провели зустріч 29 червня у рамках саміту G20 в Осаці, за підсумками якої домовилися відновити двосторонні переговори.

Трамп заявив, що його зустріч із китайським лідером пройшла "навіть краще, ніж очікувалося", і сторони повернуться до торгових переговорів із того моменту, на якому вони зупинилися.

Згідно з досягнутими домовленостями, Штати відмовляться на невизначений час від планів введення нових мит на товари китайського експорту обсягом близько 300 млрд дол на рік, які ще не обкладені 25%-вим митом.

Крім того, Трамп повідомив, що дозволить американським компаніям продовжувати поставки обладнання китайської Huawei Technologies Co.

Китай, тим часом, почне закупівлю великих обсягів американських сільгосптоварів.

Напруженість у торгових відносинах США і Китаю, поряд із перспективами пом'якшення грошово-кредитної політики світових центробанків, в останні місяці підтримували попит на безпечні активи.

Нагадаємо:

У травні після тривалого зростання вартість золота почала знижуватися на тлі загострення конфлікту між Китаєм і США. Тоді ж аналітики спрогнозували зростання попиту на золото "в найближчі тижні".

20 червня ціна золота підскочила до максимуму більш ніж за 5 років на торгах завдяки очікуванням пом'якшення політики Федеральною резервною системою в цьому році.

25 червня ціни на золото виросли до 1439.21 дол - максимальної позначки з 2013 року, і завершили місяць зростанням на 8%.