Держгеонадра вперше виставила на аукціон ділянку з покладами золота

Держгеонадра вперше виставила на електронні торги ділянку з покладами руд золота - Жовтоводську площу (Дніпропетровська область), її площа становить понад 1000 га.

Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.

Зазначається, що аукціон відбудеться 23 грудня у системі Прозорро.Продажі в режимі реального часу.

"Жовтоводська площа розташована в Дніпропетровській області. Її площа становить понад 1000 га. На ній визначені ресурси руди та промисловий вміст золота й ніобію (супутньої корисної копалини).

Ділянка пропонується інвесторам для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки терміном на 5 років. Стартова вартість лоту 4,48 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Окрім золотоносного лоту, Держгеонадра виставила на аукціони 5 ділянок з покладами підземних вод, 4 - бурштину, 1 - марганцевих руд, 1 - коаліна і 1 - опоки.

Економічна правда