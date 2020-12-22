Держгеонадра вперше виставила на аукціон ділянку з покладами золота
Держгеонадра вперше виставила на електронні торги ділянку з покладами руд золота - Жовтоводську площу (Дніпропетровська область), її площа становить понад 1000 га.
Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.
Зазначається, що аукціон відбудеться 23 грудня у системі Прозорро.Продажі в режимі реального часу.
"Жовтоводська площа розташована в Дніпропетровській області. Її площа становить понад 1000 га. На ній визначені ресурси руди та промисловий вміст золота й ніобію (супутньої корисної копалини).
Ділянка пропонується інвесторам для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки терміном на 5 років. Стартова вартість лоту 4,48 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Окрім золотоносного лоту, Держгеонадра виставила на аукціони 5 ділянок з покладами підземних вод, 4 - бурштину, 1 - марганцевих руд, 1 - коаліна і 1 - опоки.
Економічна правда
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