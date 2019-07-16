Золото, срібло, платина. Як придбати дорогоцінні метали

Де і скільки коштовного металу можна придбати в Україні, як не потрапити на підробку і чи можна заробити спекуляціями на золоті, сріблі або платині.

Після публікації тексту про зростання цін на паладій читачі ЕП зацікавилися, чи можна придбати в Україні дорогоцінні метали і чи є сенс у них інвестувати.

Чотири основні дорогоцінні метали — золото, срібло, платину та паладій — можна цілком законно придбати в Україні. Продажем дорогоцінних металів та їх придбанням у населення займається лічена кількість банків. Це пояснюється низьким попитом на такі послуги і високими організаційними витратами.

Загалом для придбання драгоцінних металів в Україні, не рахуючи ювелірні вироби, можна розглядати три варіанти: перший — інвестиційні монети, другий — злитки, третій — вклади у реальне чи віртуальне золото.

Де і скільки коштовного металу можна придбати в Україні, і чи можна заробити спекуляціями на золоті, сріблі або платині, пояснює ЕП.

Найбільше зростання продемонстрував паладій. Інші дорогоцінні метали тримаються останні два роки на одному рівні. Натиснути для збільшення

Що треба знати про ринок дорогоцінних металів в Україні

В Україні ринок дорогоцінних металів, крім банківських металів, регулює Мінфін. За нормативами НБУ, банки не мають права працювати з дорогоцінними металами.

Усі банки працюють з продуктом "банківські метали". До них належать золото, срібло, платина та паладій, доведені до найвищих проб, у зливках і порошках, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

До монет, вироблених з дорогоцінних металів, належать вітчизняні та іноземні монети з пробами не нижче 900 для золота, 925 — для срібла, 999 — для платини і паладію, а також інвестиційні монети України з пробами для золота 999,9, для срібла — 999,9, для платини — 999,5.

Валютне законодавство України в чинній лібералізованій редакції дозволяє торгувати такими металами лише банкам. Банки торгують металами, виготовленими українськими виробниками або визнаними виробниками.

Визнані виробники — це афінажні компанії-постачальники, які працюють на Лондонському ринку дорогоцінних металів. Вони внесені до спеціального списку компаній, що зареєстровані Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів, або до списку компаній, які є учасниками Лондонського ринку платини та паладію.

Золоті і срібні монети

Ощадбанк — єдина банківська установа, крім НБУ, де можна придбати золоті та срібні інвестиційні монети України "Архістратиг Михаїл" за цінами, які щоденно встановлює Нацбанк на основі світових цін на дорогоцінні метали. Інші банки можуть продавати ці інвестиційні монети з націнкою.

"Архістратиг Михаїл" — перша і єдина українська інвестиційна монета. Карбується у п'яти номіналах: 1, 2, 5, 10, 20 грн. Монети номіналом 1 грн виготовлені із срібла, номіналами 2, 5, 10 і 20 грн — із золота.

11 липня срібна монета вагою 31,1 грама коштувала 560 грн, двогривнева золота вагою 3,11 грама — трохи більше 4 тис грн, п'ятигривнева золота вагою 7,78 грама — 9,8 тис грн, десятигривнева золота вагою 15,55 грама — 19,5 тис грн, 20-гривнева золота вагою 31,1 грама — понад 38,7 тис грн.

Інвестиційні монети НБУ є обов'язковими до зворотного викупу банками, що мають ліцензію регулятора на операції з банківськими металами. Інвестиційні монети "Архістратиг Михаїл" за рішенням Міністерства фінансів не оподатковуються податком на додану вартість.

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Ціни на інвестиційні та пам'ятні монети залежить від вмісту у них дорогоцінного металу. НБУ встановлює ціни залежно від рівня офіційних курсів банківських металів. Найбільш співставними з ціною дорогоцінного металу є інвестиційні монети: чим більші розмір та вага монети, тим менша надбавка до вартості.

За дорученням Національного банку Ощадбанк є найбільшим дистриб'ютором пам'ятних монет України на виконання онлайн-заявок громадян, що надходять на офіційний сайт НБУ щодо купівлі нумізматичної продукції. У відділеннях Ощадбанку реалізується близько 60% тиражів пам'ятних монет України.

Інвестиції у фізичне золото

Фізично банківський метал у вигляді злитків і монет можна придбати у відділеннях або замовити їх на сайтах банків. Встановлюючи ціну на зливки, банки враховують вартість, за якою вони їх придбали у постачальника.

Ціна продажу золота у банках України 11 липня, грн за грам

Банк Штамп вагою 1 грам Штамп вагою 10 грамів Штамп вагою 50 грамів Злиток вагою 100 грамів Укргазбанк 1 390 1 313 1 302 1 301 "Правекс банк" 1 505 1 230 1 205 1 198 "RWS банк" 1 374 1 215 1 199 1 197 Банк "Південний" 1 420 1 268 1 204 1 192 "ОТП банк" 1 454 1 334 1 296 1 283 Банк "Глобус" 1 355 1 236 1 215 1 210 Таскомбанк 1 400 1 280 1 180 1 170 "Юнекс" 1 375 1 199 1 186 1 185

Золото і срібло — найпопулярніші дорогоцінні метали, тому придбання злитків платини та паладію на українському ринку є чимось на кшталт екзотики. Той же самий паладій, який стрімко подорожчав за останній рік, можна придбати в деяких банках, але такі послуги розглядаються фінустановами окремо і купити злитки паладію можна тільки під індивідуальне замовлення.

"У нашому банку можна придбати мірні золоті злитки вагою 1-100 грамів. Чим менший злиток, тим дорожче у ньому коштує 1 грам золота. Також можна купити іноземні монети", — розповів "Економічній правді" директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Південний" Артем Семейнов.

"Операції з готівковими банківськими металами включають купівлю і продаж зливків вагою від 1 г до 1 кг, їх зберігання, експертизу банківських металів, продаж банківських металів з відкладеною поставкою", — повідомив начальник відділу продажів казначейських продуктів "ОТП банку" Юрій Крохмаль.

Утім, купувати фізичне золото є сенс тільки з метою довгострокових інвестицій та диверсифікації заощаджень. Поспекулювати не вийде. Якщо клієнт придбає у державному Приватбанку 100-грамовий злиток золота, то заплатить за нього 119,9 тис грн. Продати цей же зливок назад клієнт зможе лише за 113,5 тис грн.

До речі, злитки з меншою вагою коштують дорожче, але торгуються з таким же спредом — близько 5%. Наприклад, однограмовий зливок у Приватбанку можна придбати за 1 431 грн, а продати — за 1 354 грн.

Інвестиції у віртуальне золото

Можливість відкрити вклад у реальному та віртуальному золоті під відсотки дають лічені установи. У державному Укргазбанку можна відкрити депозит у золоті на термін 6-24 місяці. Відсоткові ставки — 1-2,5% річних. Мінімальний початковий внесок — 100 грамів золота, це понад 100 тис грн в еквіваленті.

Комінвестбанк пропонує депозит у золоті від 50 грамів і нараховує 1,5-3,75% річних. Схожі умови — у "Конкорд банку". "Юнекс банк" пропонує символічні 0,01% за вкладами у золоті на термін від трьох місяців до півтора року.

В "ОТП банку" класичних депозитів у банківських металах нема. Клієнт може тримати придбане в безготівковій формі золото на своєму поточному рахунку, а фізичні зливки банк може прийняти у клієнта "на відповідальне зберігання".

"Якщо говорити про безготівкові банківські метали, то банк надає послуги обслуговування поточного рахунку у банківських металах і купівлю та продаж безготівкових банківських металів", — каже Крохмаль з "ОТП банку".

Вада депозитів у золоті — неможливість передбачити вартість цього металу через кілька років. Крім того, депозити в дорогоцінних металах не підпадають під юрисдикцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Безготівкові банківські метали можна придбати дешевше, оскільки там відсутні витрати на виготовлення, страхування та перевезення зливків. Різниця між цінами купівлі та продажу безготівкових банківських металів мінімальна.

При відкритті рахунку у банківському металі банки можуть стягувати комісію — від 50 грн. Деякі банки стягують комісію і за обслуговування такого рахунку. При проведенні операцій з купівлі банківського металу та з його зарахування на рахунок банки також можуть стягнути комісію — відсоток від суми операцій.

Якщо сума купівлі банківського металу перевищує 150 тис грн в еквіваленті, банк попросить довідку про походження коштів — як того вимагає регулятор.

Про обмеження

Наразі діє обмеження НБУ на придбання банківських металів фізособами на суму понад 150 тис грн в один робочий день. Це близько 120 грамів золота. "Фізична особа може купувати і продавати банківський метал без фізичної поставки і з фізичною поставкою винятково через банки", — пояснюють в НБУ.

Банкам заборонено упродовж календарного дня продавати одній фізичній особі банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні на суму, що перевищує в еквіваленті 150 тис грн.

"Це не стосується випадків продажу банківських металів для виконання клієнтами-резидентами власних зобов'язань у банківських металах за кредитними договорами перед банком", — уточнила прес-служба регулятора.

Також банкам заборонено упродовж одного робочого дня продавати одній фізособі банківські метали у вигляді зливків і порошків з фізичною поставкою на суму, що перевищує в еквіваленті 150 тис грн. "Це обмеження не поширюється на монети, вироблені з дорогоцінних металів", — зазначають в НБУ.

Чи варто інвестувати в метал

У період фінансових криз, падінь фондового ринку, нестабільної економічної та політичної ситуації попит на дорогоцінні метали зростає і штовхає їх вартість вгору. Дорогоцінні метали в якості інвестицій купують як фізичні особи, так і центральні банки держав.

"Банківські метали традиційно вважаються активом-прихистком, де можна зберігати кошти у періоди турбулентності. В Україні це актив, номінований у валюті. Золото, як правило, купують з метою диверсифікації збережень та зменшення ризиків у періоди невизначеності", — кажуть в "ОТП банку".

На думку банкірів, дорогоцінні метали у класичному інвестиційному портфелі мусять бути, причому їх частка повинна становити щонайменше 5%. Фінансисти вважають, що інвестори купують банківські метали для захисту коштів під час криз, створення банку "сімейних цінностей" і для статусних подарунків.