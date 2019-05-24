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Facebook вирішив розміщувати рекламу ще й у WhatsApp

П'ятниця, 24 травня 2019, 17:33
 

Соцмережа Facebook у 2020 році додасть у месенджер WhatsApp рекламу.

Проект був представлений у ході Facebook Marketing Summit у Роттердамі, повідомив екс-директор із соціальних медіа The Next Web Метт Наварра в Twitter.

Рекламні оголошення з'являться у WhatsApp Stories. Вони будуть зникати через 24 години після публікації.

Подібне рішення вже було впроваджено у соцмережі Instagram, що належить Facebook.

Також рекламодавці зможуть перенаправляти користувачів з Instagram і Facebook в діалог з продавцем WhatsApp.

Власники бізнес-акаунтів отримають широкі можливості форматування рекламних повідомлень. Каталог товарів матиме докладний опис, а також його можна буде відправляти своїм друзям і співрозмовникам прямо в WhatsApp. Також з'явиться можливість PDF-файли або зображення.

Нагадаємо:

У березні в Instagram стало можливо здійснювати покупки.

Вчені встановили, що кількість померлих користувачів Facebook може перевищити кількість живих уже через 50 років.

Раніше дослідження встановило, що Facebook втрачає молодих користувачівта користувачів із США.

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