Facebook вирішив розміщувати рекламу ще й у WhatsApp

Соцмережа Facebook у 2020 році додасть у месенджер WhatsApp рекламу.

Проект був представлений у ході Facebook Marketing Summit у Роттердамі, повідомив екс-директор із соціальних медіа The Next Web Метт Наварра в Twitter.

Рекламні оголошення з'являться у WhatsApp Stories. Вони будуть зникати через 24 години після публікації.

Подібне рішення вже було впроваджено у соцмережі Instagram, що належить Facebook.

Також рекламодавці зможуть перенаправляти користувачів з Instagram і Facebook в діалог з продавцем WhatsApp.

Власники бізнес-акаунтів отримають широкі можливості форматування рекламних повідомлень. Каталог товарів матиме докладний опис, а також його можна буде відправляти своїм друзям і співрозмовникам прямо в WhatsApp. Також з'явиться можливість PDF-файли або зображення.

Coming Soon to @WhatsApp...



- WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020



- WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options



- WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog



h/t + 📸 @Olivier_Ptv

at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP