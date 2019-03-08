Facebook втрачає молодих користувачів — дослідження

Facebook з 2017 року втратив 15 мільйонів американських користувачів, користувачів від 12 до 34 років в соцмережі стало менше на 17%.

Про це повідомляє Mashable з посиланням на дослідження компанії Edison Research.

Телефонне опитування 1500 жителів США у віці від 12 років і старше показало, що 61% із них користуються Facebook, цей показник зменшився на 1% з 2018 року, а в 2017 році соцмережею користувалися 67%.

Серед американських користувачів від 12 до 34 років близько 62% використовують Facebook, тоді як в 2018 році їх було 67%, а в 2017 - 79%.

При цьому Facebook збільшує популярність в США серед користувачів від 55 років і старше.

При тому, що американці йдуть з Facebook, замість них у соцмережі з'являються нові користувачі з усього світу - в січні Facebook повідомив, що у нього було 2,32 млрд активних користувачів на місяць, що на 9% більше, ніж в минулому році.

Велика частина молодих користувачів перейшла в Instagram, який належить Facebook. Деякі з них перейшли на Snapchat, який з 2017 року пережив значне зростання.

Показники Pinterest і Twitter були в основному без змін за останні п'ять років, а інші конкуренти фактично втратили частку ринку в цілому.

Нагадаємо, Facebook входить до трійки найбільш відвідуваних сайтів в Україні.

Нещодавно Facebook подав до суду на чотири китайські компанії за сприяння продажу фальшивих облікових записів і "накрутку" лайків.