Facebook решил размещать рекламу еще и в WhatsApp

Соцсеть Facebook в 2020 году добавит в мессенджер WhatsApp рекламу.

Проект был представлен в ходе Facebook Marketing Summit в Роттердаме, сообщил экс-директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра в Twitter.

Рекламные объявления появятся в WhatsApp Stories. Они будут исчезать через 24 часа после публикации.

Подобное решение уже было внедрено в принадлежащей Facebook соцсети Instagram.

Также рекламодатели смогут перенаправлять пользователей из Instagram и Facebook в диалог с продавцом WhatsApp.

Владельцы бизнес-аккаунтов получат широкие возможности форматирования рекламных сообщений. Каталог товаров будет иметь подробное описание, а также его можно будет отправлять своим друзьям и собеседникам прямо в WhatsApp. Также появится возможность PDF-файлы или изображения.

Coming Soon to @WhatsApp...



- WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020



- WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options



- WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog



h/t + 📸 @Olivier_Ptv

at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP