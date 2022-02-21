У Facebook кажуть, що змішана реальність стане широко доступною за кілька років

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Материнська компанія Facebook - Meta - заявила, що технологія, яка об’єднує віртуальний і фізичний світи, може стати реальністю для споживачів за кілька років.

Про це пише Reuters.

"Технологія змішаної реальності (MR) може дозволити людині, яка носить гарнітуру MR, використовувати об’єкт реального світу, щоб викликати реакцію у віртуальному світі, наприклад, вдарити персонажа відеоігор бейсбольною битою", - пояснює агентство.

Про перспективи змішаної реальності у Meta розповіли під час Zoom-зустрічі з рекламними агентствами.

Наразі основним проєктом Meta в цьому напрямку є VR-платформа Horizon Worlds, яка стала доступна користувачам зі США та Канади наприкінці минулого року. Для взаємодії з платформою потрібна гарнітура VR Oculus.

Меta продовжує радити рекламодавцям експериментувати з рекламою доповненої реальності, зокрема, фото- та відеофільтрами, які накладають цифрові зображення на реальний світ.

У компанії переконані, що бренди можуть співпрацювати з творцями контенту над рекламою AR або використовувати технологію для віртуальних примірок одягу.

Водночас рекламодавці вивчають детальну інформацію про те, як буде вимірюватися ефективність реклами в метавсесвіті.

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Економічна правда