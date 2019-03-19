Instagram став торговим майданчиком

Користувачі соціальної мережі Instagram тепер можуть здійснювати покупки, не виходячи з програми.

Про це повідомляється у блозі Instagram.

Нова функція Checkout запущена в тестовому режимі. До послуги підключили 23 бренда, в числі яких Adidas, Burberry, Dior, H&M, Nike, Oscar de la Renta, Prada, Zara.

Користувачі отримали можливість вибрати продукт і перейти на сторінку оплати. Для здійснення покупки потрібно ввести своє ім'я, адресу електронної пошти, адресу доставки та платіжну інформацію.

Дані, введені одноразово, сервіс зберігає автоматично, щоб користувачеві було зручніше здійснювати покупки в подальшому.

Також Instagram обіцяє відправляти користувачам повідомлення про статус покупки і дозволить відстежувати процес доставки в додатку.

Поки функцію Checkout тестують на декількох бізнес-акаунтах і серед користувачів у США.

Нагадаємо, раніше Instagram запропонував користувачам відмовитися від скролінгу стрічки.