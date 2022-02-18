Материнська компанія Facebook вибула з топ-10 світових лідерів за капіталізацією
Материнська компанія Facebook - Meta - вибула із топ-10 світових лідерів за капіталізацією - компанія йде 11-ю із капіталізацією в 565 млрд доларів.
Про це пише Bloomberg.
Після закриття біржі у четвер, 17 лютого, капіталізація Meta становила 565 млрд дол - компанія на 11 місці за капіталізацією після Tencent Holdings Ltd, свідчать дані Bloomberg.
При цьому, з вересня минулого року компанія втратила 513 млрд дол капіталізації. А у червні 2021 року вона вперше перевищила 1 трлн доларів.
Нагадаємо:
Ринкова капіталізація компанії Meta (раніше - Facebook) впала нижче 600 млрд доларів на закритті торгів уперше з травня 2020 року.
Раніше материнська компанія Facebook Meta втратила понад 237 млрд доларів - це найбільше одноденне падіння вартості в історії фондового ринку США.
Такі результати компанії зумовлені, зокрема, втратою молодшої частини авдиторії соцмережами Meta. Компанія прогнозує отримати у першому кварталі менші прибутки, ніж очікують інвестори, внаслідок конкуренції з іншими платформами.
Meta заявила, що очікує дохід у першому кварталі 2022 року в діапазоні від 27 до 29 мільярдів доларів, що еквівалентно зростанню від 3% до 11% р/р.
Економічна правда
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