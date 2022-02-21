Facebook звинувачують у недостатньо активній боротьбі з дезінформацією

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Некомерційна організація Whistleblower Aid подала дві скарги до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США на Meta: компанію звинувачують у введенні в оману інвесторів щодо зусиль, які докладаються для боротьби з дезінформацією на платформах.

Про це пише The Washington Post.

Whistleblower Aid представляє колишню співробітницю Facebook Френсіс Хоген.

У скаргах йдеться, що компанія "суттєво спотворила в заявах для інвесторів" свої зусилля по боротьбі з дезінформацією.

"Скарги, про які раніше не повідомлялося, ґрунтуються на свідченнях Хауген у Конгресі та заявах її адвокатів, поданих до фінансового регулятора минулого року, і вони ґрунтуються на тисячах внутрішніх документів, які вона вилучила перед тим, як залишити компанію в травні", - пише видання.

Одна скарга стверджує, що дезінформація про зміну клімату була в значній мірі доступною на Facebook і що компанія не мала чіткої політики з цього питання ще минулого року, попри на те, що керівники Facebook зобов’язувалися боротися із "глобальною кризою".

Друга скарга стверджує, що в той час як керівники Facebook публічно рекламували свої зусилля щодо видалення шкідливої ​​дезінформації про covid, внутрішні документи "малюють іншу історію".

"Деякі інвестори просто не захочуть інвестувати в компанію, яка не береться адекватно вирішувати проблему з дезінформаціэю, а потім бере участь у викривленні та упущеннях щодо цієї теми", - йдеться в одній скарзі.