Facebook звинувачують у недостатньо активній боротьбі з дезінформацією
Некомерційна організація Whistleblower Aid подала дві скарги до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США на Meta: компанію звинувачують у введенні в оману інвесторів щодо зусиль, які докладаються для боротьби з дезінформацією на платформах.
Про це пише The Washington Post.
Whistleblower Aid представляє колишню співробітницю Facebook Френсіс Хоген.
У скаргах йдеться, що компанія "суттєво спотворила в заявах для інвесторів" свої зусилля по боротьбі з дезінформацією.
"Скарги, про які раніше не повідомлялося, ґрунтуються на свідченнях Хауген у Конгресі та заявах її адвокатів, поданих до фінансового регулятора минулого року, і вони ґрунтуються на тисячах внутрішніх документів, які вона вилучила перед тим, як залишити компанію в травні", - пише видання.
Одна скарга стверджує, що дезінформація про зміну клімату була в значній мірі доступною на Facebook і що компанія не мала чіткої політики з цього питання ще минулого року, попри на те, що керівники Facebook зобов’язувалися боротися із "глобальною кризою".
Друга скарга стверджує, що в той час як керівники Facebook публічно рекламували свої зусилля щодо видалення шкідливої дезінформації про covid, внутрішні документи "малюють іншу історію".
"Деякі інвестори просто не захочуть інвестувати в компанію, яка не береться адекватно вирішувати проблему з дезінформаціэю, а потім бере участь у викривленні та упущеннях щодо цієї теми", - йдеться в одній скарзі.
Нагадаємо:
Раніше The Wall Street Journal, посилаючись на огляд внутрішніх документів компанії, які включали звіти про дослідження, онлайн-обговорення співробітників і проєкти презентацій для вищого керівництва, повідомив, що, хоча дослідники Facebook виявили "згубні наслідки платформи", компанія не змогла їх виправити.
У статтях Wall Street Journal зазначалося, що Facebook звільнив високопоставлених користувачів від деяких або всіх своїх правил, применшив негативний вплив Instagram на молодь, вніс зміни до свого алгоритму, що зробив платформу "злішою", і мав слабку реакцію на тривогу співробітників з приводу того, як платформа використовується торговцями людьми в країнах, що розвиваються.
Генеральний директор Facebook Inc Марк Цукерберг заявив, що звинувачення в тому, що компанія ставить прибуток вище безпеки користувачів, "просто не відповідають дійсності".
Незадовго до заяви Цукерберга колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген дала свідчення на слуханнях в Сенаті про свій досвід роботи і внутрішнє дослідження, яке, за її словами, показало, що компанія приділяє пріоритетну увагу прибутку.
Хоген заявила, що Facebook зазвичай приймає рішення, які ставлять інтереси бізнесу вище безпеки користувачів. За її словами, "були конфлікти інтересів між тим, що було добре для суспільства, і тим, що було добре для Facebook".
Читайте детальніше: Скандальні розслідування про роботу Facebook: що розповіла Сенату інсайдер "Шон" та як на це відреагував Цукерберг
Економічна правда
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